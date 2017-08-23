債留台灣 陳由豪將砸11兆 建菲最大經濟區
因掏空案與涉嫌背信等罪，而離開臺灣轉赴大陸發展的前東帝士集團創辦人陳由豪，如今計畫砸下3,600億美元（約11兆新台幣）重金，打造菲律賓最大的經濟區。儘管菲國當局接獲台北警告，已知他是台灣逃犯，但仍對投資案表示支持。
陳由豪因倒債虧空700億台幣，潛逃出國，而被列為台灣「十大通緝要犯」。
據菲律賓ABS-CBN新聞網（ABS-CBN News）22日報導，由於陳由豪持有中國護照，儘管中華民國駐菲律賓代表處尋求將他遞解出境，但遭菲國當局拒絕。
菲律賓經濟特區管理署（PEZA）總幹事普萊莎（Charito Plaza）說：「這投資人在他待過的國家有案底，不關我們的事。」
普萊莎並表示，據她所知，陳由豪因為以前總統大選支持其他候選人，涉及的是政治案，而不是刑事案。
陳由豪在台灣官司纏身，涉及的東華案追訴時效於2009年前期滿，北院判他免訴。不過，由於他涉嫌掏空東鼎公司，以及偽造東豐公司股權移轉，損害政府債權兩案，北檢又陸續起訴他。其中東鼎案追訴時效已於2016年8月屆滿，但北院表示，2014年1月才因東豐案通緝陳由豪，因此通緝時效至少超過2021年。換句話說，陳由豪在2021年前入境台灣，都將被逮捕，
(中時電子報)
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