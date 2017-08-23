來自「阿凡達」？慶七夕！鈷藍箭毒蛙搭背示愛「好閃」

鈷藍箭毒蛙搭背。（台北市立動物園提供）

電影「阿凡達」中的納美人有著藍色的肌膚，可曾想過動物界也有美麗的「藍色」？農曆七夕快到了！當人們準備禮物、大餐和心愛另一半度過時！動物們又如何表達牠們的愛意呢！每當各類動物們紛紛進入繁殖季，開始展現各式各樣的求偶行為，也恰是大自然最熱鬧的時節。

「鈷藍」是一種顏料的名稱，鈷藍箭毒蛙正因為身上美麗的藍色而得名。（台北市立動物園提供）

鈷藍箭毒蛙當然也不能錯過這關鍵時刻，雖然公蛙鳴叫聲相當微弱，但收到訊號的雌蛙反而會大方示好，伸出前肢搭在雄蛙的背上或肩上，仿佛對雄蛙大膽示意「我準備好囉!」

「鈷藍」是一種藍色顏料的名稱，色澤鮮豔純淨，透著高貴之氣。鈷藍箭毒蛙正因為身上美麗的漸層藍色而得名，牠們在照養環境中的一舉一動，也總是讓參觀兩棲爬蟲館的民眾看得目不轉睛。

大腹便便的鈷藍箭毒蛙雌蛙。（台北市立動物園提供）

近期臺北市立動物園的鈷藍箭毒蛙逐漸達到性成熟，紛紛進入求偶、繁殖的階段。達到性成熟的雄性鈷藍箭毒蛙開始鳴叫吸引母蛙，偏偏鈷藍箭毒蛙的鳴叫聲相當微弱，在環境音效複雜的地方就怕更難被聽見。因此，即便有相關專業資訊作後盾，保育員也只能自我安慰般地期待：「沒關係，只要母蛙有聽見就好了!」

期待早日有鈷藍箭毒小蛙變態完成上岸，展開精采「蛙」生！（台北市立動物園提供）

儘管雄蛙看似「攻勢」薄弱，但雌蛙會在天時地利「蛙」和的那個瞬間，開始對雄蛙「丟直球!」。只見大腹便便的雌蛙，前肢開始不斷地在雄蛙的背上踩踏，但牠並不是貼心地在幫另一半「按摩」，而是明示雄蛙，「我準備好了!!就是現在!走吧，回家!」

保育員用培養皿加椰子殼，製成箭毒蛙們完美的「產房」。（台北市立動物園提供）

接收到示愛訊號的雄蛙，趕緊跟雌蛙一起，開始努力往保育員精心準備的「蛙房」移動，忙碌了一下午，雌蛙終於在傍晚產下一窩5顆的卵，讓保育員都相當興奮，總算親眼見證到辛苦照養鈷藍箭毒蛙們，「蛙」生中重要的一刻。

目前園內共有四對配對中的鈷藍箭毒蛙，其中一對「產量」特別高。鈷藍箭毒蛙一次產卵約3-8顆，由於飼養箱精準控制、並模擬了自然環境中雨季、乾季的交錯樣貌，因此接受到刺激的箭毒蛙幾乎可全年繁殖。野外棲地中的鈷藍箭毒蛙喜好產卵於光滑表面，因此保育員特別用培養皿蓋上椰子殼增加隱密性，製成箭毒蛙們完美的「產房」。

鈷藍箭毒蛙一次產卵約3-8顆。（台北市立動物園提供）

希望大家一起集氣，讓鈷藍箭毒蛙的繁殖過程一切順利，也期待早日有鈷藍箭毒小蛙變態完成上岸，展開精采「蛙」生！

(中時電子報)