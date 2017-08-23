心戰喊話！？北韓嗆聲隔天 美國務卿反讚克制、願展開對話
幾個月前北韓最高領導人金正恩頻頻發射導彈，還計畫對關島發射4枚飛彈，讓美國上下一度很緊張，兩國關係相當緊繃，美國和南韓剛剛展開乙支自由衛士的聯合軍演，但就在美韓軍演前一天，北韓也再度嗆聲要以飛彈攻打美國，然而美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)卻在隔天又發表新談話說，他覺得金正恩最近真的很克制，有意和北韓坐下來好好對話，心戰喊話希望為國際和平帶來一線曙光。
根據CNN報導，就在北韓又對美國嗆聲要以導彈威脅的隔天，美國國務卿提勒森卻大力稱讚北韓最高領導人金正恩很克制，時間點很耐人尋味。
提勒森說，自從北韓本月5日受到聯合國最嚴重制裁以後，最近都沒有再發動試射飛彈或其他激進行為，讓他很高興，並且肯定北韓領導人金正恩最近談話很克制，他認為這是北韓已經準備好進一步和美國展開對話的跡象。也許，不久以後，美國和北韓就可以好好坐下來談話，為和平帶來一線曙光。
儘管美國和南韓在21日就展開為期10天的聯合軍事演習，大大刺激了北韓最高領導人金正恩，甚至威脅說未來研發的導彈不但可以打到關島，就連美國本土也不會放過，但是美國國務卿卻在隔天發表談話說，北韓最近的行為其實很克制，沒有受到前一天北韓發言挑釁的影響，繼續掌握兩國關係的話語權，將緊張的朝鮮半島局勢帶往和平的方向。
(中時電子報)
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