校園人權大調查 私立學校比公立更糟

人權教育在校園的落實程度差強人意，根據民間團體進行的相關調查，整體分數僅61.85分「低空飛過」。（本報資料照片）

學生每天有超過3分之1的時間待在校園裡，但人權教育在校園的落實程度卻是差強人意，根據民間團體進行的相關調查，整體分數僅61.85分「低空飛過」，其中私立學校的分數比公立更低，私立學生對於自由言論、充分休息等狀況最不滿意。

2014年立法院三讀通過《兒童權利公約施行法》後，今年11月20日將首度面臨我國《兒童權利公約》（CRC）國家報告國際審查，台少盟串連41個民間團體組成「兒童權利公約民間監督聯盟」撰寫「NGO影子報告」和14份「CRC兒少報告」，不斷檢視兒少人權落實狀況。

近日，台少盟運用聯合國校園人權指標，針對青少年進行網路問卷調查，共1293名國、高中職學生填寫，在跨文化、跨族群尊重，相關觀念教育與非暴力的互動方式表現較佳，但處理歧視問題的具體政策與規範，教職員工勞動權益，學生言論自由的實踐部分，分數最低。

進一步觀察私立與公立學校的平均總分，發現私立學校校園人權平均總分低了8.76分，在自由印刷散佈出版物，充分的休假時間和校園成員相互組織處理正義、生態、貧困、和平問題等3項校園人權指標，平均分數最低。

台少盟秘書長葉大華表示，私立學校校園人權明顯受到更多的壓抑，而目前我國兒童少年權益遭受剝奪時，並無獨立於行政體系外的受理機制可接受申訴，因此，有必要設置「兒童監察使」或獨立的國家人權委員會，教育部各級學校也應建置學生人權監督機制與救濟管道。

台少盟於今、明兩日舉行「轉大人高峰會」，深入探討16條《兒童權利公約》條文如何在台灣落實，同時也呼籲政府應該提高兒少預算5％，並成立專責的人權機構，以通過國際審查，落實兒少人權。

(中時)