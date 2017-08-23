男子搭機捷昏倒，捷警協助救護送醫。（甘嘉雯翻攝）

男子搭機捷昏倒，捷警協助救護送醫。（甘嘉雯翻攝）

桃園機場捷運A8長庚醫院站22日19時許，有一名男性旅客昏倒，桃園捷運警察隊警員施閔中聽聞保全人員無線電呼叫，施員立即將擔架扛至月台，妻子在旁心急如焚表示，其夫患有心肌梗塞需立即就醫，施員立即通報救護。

捷運警察同時也取出站體「AED (自動體外心臟去顫器)」操作，所幸經機器判讀心跳微弱但尚正常無需電擊，由站務人員協助送上救護車緊急送往長庚醫院診治，男子送醫檢查後生命跡象穩定已無大礙，家屬對於員警之緊急協助救護，深表感謝之意。

(中時)