「蛋」話滿天飛 王丰：官場精英是否該常刷牙

台北市長柯文哲20日就世大運開幕發生的反年改事件召開記者會，狠批擾亂者是「王八蛋」，並強硬表示北市府會嚴格執法，絕不寬貸。（資料照,實習記者陳嘉信攝）

世大運開幕式遭陳抗團體阻撓，一度造成各國代表團無法進場的窘境。台北市長日前開記者會痛罵陳抗團體王八蛋。對此，作家王丰認為，首長當眾「蛋」話脫口而出，恐怕是台灣政治史上鮮少怪事。他諷刺表示公眾人物、官場精英是否應該常刷牙，常保口氣清新。

柯文哲日前在台北市政府召開記者會，認為反年改團體在自己國家辦喜事時來搞破壞，是「王八蛋」，並表達嚴厲譴責。有網友便在柯文哲的臉書留言，指柯文哲才是王八蛋，並要柯向台北市民說清楚，誰才是王八蛋？柯文哲秒回「你和那些反年改團體」，引發網友熱烈討論。

對此，王丰說民選首長竟當著眾多中外媒體記者的面，「蛋」話脫口而出，這恐怕是台灣政治史上鮮少之怪事。

他說要罵「蛋話」，可以上廁所關起門來默默地罵，或回家沖淋浴時邊洗邊盡情飆罵。「大庭廣眾，『蛋』話滿天飛，『蛋』汁四濺，實在有點『教歹囝仔大小』，斯文掃地徹底，是最不良的公眾示範」。

王丰說當官的人即便烏紗帽丟了，職場不如意，有什麼大不了的，此處不留爺回家留爺去。即便天垮了下來，要垮一起垮，也犯不著「蛋」字脫口而出。何況那種爬行類動物是很和善的，都被污名化了。他說當大官的人，應該常常刷牙，永保口氣清新才對。

(中時電子報)