摩托車行潑紅漆 蘆警抓到嫌犯
桃園市蘆竹區新興街一間摩托車行遭人潑漆，林姓業者準備開店之際，見大門、地板遭潑灑紅色油漆，調閱店內監視器發現，於14日4時35分有一身著連帽外套、短褲、頭戴鴨舌帽之黑衣男子，騎乘勁戰三代普通重型機車至機車行門口，持小桶油漆往店門口潑灑，隨後拍照騎車離去，連客人停在店門口待維修的機車也遭受波及，報警處理。
蘆竹分局擴大調閱路口及相關監視器影像，並查訪可能涉案之關係人，22日循線通知邱姓嫌犯到案，並帶同邱嫌至家中起出犯案當天所穿的黑色連帽外套、短褲及鴨舌帽，另至邱嫌友人家中查獲犯案當天騎乘的白色勁戰三代普通重型機車；邱嫌經警方詢問坦承犯案。
他稱，因為聽聞他老闆提及該機車行負責人於臉書PO文暗指老闆積欠財務，因此懷有怨懟，故向友人借用勁戰機車，當天先到五金行購買紅色油漆，隨後到被害人經營的機車行潑漆警告，並特意選在凌晨犯案掩人耳目，全案訊後依照刑法毀損罪函送臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。
(中時)
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