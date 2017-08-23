沒規劃2018戰柯P 蔣萬安要先拚中常委

蔣萬安（右）上廣播節目接受主持人周玉蔻訪問。（截自Hit Fm聯播網-周玉蔻《蔻蔻早餐》）

2018台北市長選舉備受關注，國民黨拚收復失土，傳出黨內屬意青壯派立委蔣萬安出馬。對此，蔣萬安今（23）日接受廣播節目訪問強調，「目前真的沒這規劃」，他日前雖然有與黨主席吳敦義聯繫，但未觸及2018選舉；蔣說，他將重心放在立法院，現階段目標則是選上中常委。

蔣萬安、民進黨立委蔡適應、時代力量立委林昶佐今接受周玉蔻廣播節目訪問，被問到2018台北市長選戰相關問題。蔣透露，他與吳敦義談很多，包括未來黨中央與黨團的配合是否更順暢，智庫、政策會能否提供支援，話題僅只於此，並未談到2018選舉。

對於若被黨中央徵召，是否會出戰台北市？蔣萬安並未正面回應，僅重申目前沒有規劃，國民黨有其機制，相信最終一定是經過初選、民調，推出最有勝選的人，大家也會全力支持。

蔣萬安也說，他身為台北市民，當然期待台北市長柯文哲在剩下任期能越做越好，但柯的要面對的問題還很多，像是大巨蛋案，永春都更案、北市交通問題，柯在世大運後應回歸市政，慢慢處理這些事。

蔡適應則說，縣市長選舉提名是全國整體規畫，國民黨若只提了蔣萬安，其他縣仍用傳統政治的處理方式，他不認為人民會有耳目一新的感覺。至於民進黨是否再與柯文哲合作，亦或推出自己的市長人選，蔡說，黨內現有兩派聲音，「目前看不出來要不要推」，柯文哲和民進黨目前仍有一定互動。

林昶佐表示，時代力量不會推出北市長人選，若民進黨推出自己的人選，屆時要看誰的理念與時力相近，再決定支持誰；雖然柯的「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等兩岸論述與時力理念不同，但他個人還是會專注柯在市政的表現。他也說，若蔣萬安出馬，一定是柯強大的競爭對手。

另方面，世大運開幕式遭反年改團體抗爭，維安出現漏洞，是否認為台北市警察局長邱豐光應下台。林昶佐說，邱要負一定責任，但下台與否可討論；蔡適應說，陳抗導致選手不能進場，邱調整職位是必然選擇。

蔣萬安認為，市府應負相當責任，要提出嚴懲名單，一定要有人負責，且閉幕式要避免類似情事發生；他也說，尊重反年改的訴求，但他們選錯時間地點，「這很不恰當」。

(中時)