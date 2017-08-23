全民拔菜總部戰車 疑似遭人縱火

全民拔菜總部戰車23日疑似遭不明人士縱火，警方目前已經掌握2名疑犯。（賴佑維攝）

全民拔菜總部戰車23日疑似遭不明人士縱火，警方目前已經掌握2名疑犯。（賴佑維攝）

全民拔菜總部政治色彩鮮明，23日位於桃園市平鎮區環南路的全民拔菜總部戰車疑似遭人縱火，造成車體嚴重受損，拔菜總部總司令盧朝財已向警方報案。平鎮警分局表示，目前已經掌握2名疑犯，已報請檢察官指揮，有信心於近期內破案。

平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，23日凌晨2時許，有民眾報案稱平鎮區環南路66巷內，有1台小貨車著火，警消趕赴現場處置後，於短時間內迅速將火勢順利撲滅，現場幸無人傷亡，僅小貨車燒毀。

警方初步研判，小貨車原停放在位於環南路66巷內，而發生火警事故時，車輛位置已被移動至巷內T字路口中間，並在現場發現1只疑似裝有汽油的寶特空瓶，不排除人為蹤火。

經員警現場蒐證並調閱周邊監錄系統，目前已掌握2名可疑嫌犯，本案現已報請檢察官指揮，有信心於近期內破案。

(中時)