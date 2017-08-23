世大運》滑輪溜冰女子500公尺 陳映竹破世界紀錄晉決賽
台北世大運中華隊滑輪溜冰女將陳映竹，今(23)日在500公尺爭先賽預賽飆出43秒205，刷新哥倫比亞選手海輪(Montoya Hellen)於2015年11月17日所創下的43秒247世界紀錄，僅接著又在複賽以43秒052改寫自己保持的世界紀錄，輕鬆晉級下午的決賽。
陳映竹在分組預賽很霸氣的滑出43秒205成績，將打破原本的世界紀錄，並且以預賽第一進入複賽，陳映竹並沒有鬆手，隨後的複賽又將世界紀錄推進0.153秒，讓場邊關注嗨翻天。
至於本屆世大運3金后楊合貞，也以45秒299、分組第1晉級複賽，隨後再以分組第1輕鬆晉級決賽。
這是台灣選手在本屆世大運所創下的第二項世界紀錄，之前是由女子舉重選手郭婞淳在挺舉項目以142公斤改寫中國大陸選手邱紅梅的紀錄，進而輕鬆地擊敗所有選手奪得金牌。
(中時)
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