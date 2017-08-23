中市勞工局解除雇主疑慮，進用身心障礙者激增

儷妍實業總經理楊文熙（中）提供工作機會給阿宜（右），為進用身心障礙員工做最佳示範。（盧金足攝）

阿宜（左）在儷妍實業已穩定就業8個多月，現在手腳俐落的配合輸送帶速度包膜，1分鐘達40多件，連主管都稱讚超乎水準。（盧金足攝）

台中市府勞工局長黃荷婷推動雇主多元化服務 ，幫助身心障礙者開拓就業市場。（盧金足攝）

政府推廣進用身心障礙員工多年，但有的雇主仍存有疑慮，寧願按月繳交差額補助費，不願依法足額進用，為提升雇主進用意願，台中市府推出雇主多元化服務方案奏效，勞工局長黃荷婷表示，不受景氣影響，身心障礙朋友也很爭氣，1年多來成功輔導近400人次就業，數字會說話，雇主進用意願大為提升。

「勞工局主動出擊，推動多元化雇主服務，總計去年起至今年7月以來，服務對象超過千家！」黃荷婷說，透過辦理定額進用宣導說明會、觀摩參訪進用身心障礙者績優機關、入廠宣導服務等活動，排除雇主對進用身心障礙員工的疑慮外，協助有需要的企業廠商媒合身心障礙求職者。

經營化妝保養品代工的儷妍實業願意給身心障礙朋友「阿宜」機會，支持政府的政策，也力挺身心障礙者，24歲的阿宜，高職畢業後，求職不易，去年3月向勞工局求助後，勞工局啟動支持性就業服務協助媒合工作，前後7個月，為找到工作努力不輟。

勞工局就服員江紜怡說，身心障礙者求職難，阿宜在這7個月求職路上，其實有2次成功就業紀錄，但因達不到公司要求，工作不到1周就黯然離職，儷妍實業不只給阿宜就業機會，還給她時間磨合與調適。

「阿宜是儷妍實業成立10幾年來，首次進用的身心障礙員工！」儷妍實業總經理楊文熙坦言，以前公司對進用身障員工，覺得可能在工作調度和效率上較麻煩，經過雇主多元化服務宣導改變觀念，去年底由勞工局媒合阿宜擔任包裝員。

儷妍實業課長吳慧鈴教導阿宜從最簡單的清潔器皿做起，再依狀況調整職務，「現在交辦的工作都能上手！」以包膜來說，配合輸送帶作業，阿宜1分鐘能做40件，手腳很俐落，效率在水準之上了。

阿宜獲得包裝員工作，也重新「包裝」自己的人生，走出待業的灰暗期，工作獲肯定，信心增加，「讓阿宜在友善環境成長，是儷妍提供阿宜最大協助」，楊文熙說阿宜剛來公司時較畏縮，現常露出開朗笑容，也感染同事，自信又合群。

「阿宜偶而還會用手機的line跟我報告近況！」楊文熙稱讚阿宜進步看得到，認真的表現顛覆他對進用身心障礙者刻板印象，以後如有適當職缺，會再繼續進用，也鼓勵其他產業加入進用行列，幫助身心障礙者開拓就業市場。

(中時)