蘇花公路天雨路滑 子載母撞路燈1人送醫不治

台9線159.9公里處昨發生一起失控自撞意外，造成一死一傷。（花蓮縣消防局提供）

台9線159.9公里處昨發生一起失控自撞意外，造成一死一傷。（花蓮縣消防局提供）

蘇花公路昨晚9時許，50歲周姓男子（玉里鎮人）載著69歲母親北上，行經台9線159.9公里處，疑似因雨勢猛烈，視線不佳，失控撞上路燈，撞擊力道大，車體嚴重變形，兩人一度受困車內，導致坐在副駕的母親當場失去呼吸心跳，送醫急救仍傷重不治。

新城警分局表示，周男駕車花蓮往宜蘭蘇澳方向行駛，因肇事地點道路寬敞筆直，加上周男酒測值為0，初判肇事原因恐受天雨路滑影響，導致車輛失控撞上路旁燈柱，車體嚴重變形卡在邊坡。

警消動用油壓器材破壞車體，周男傷勢較輕，意識清楚，坐在副駕駛座的母親現場已無生命跡象，送醫急救仍傷重不治，詳細車禍原因仍待釐清。

警方也呼籲民眾行駛蘇花公路時務必減速慢行，尤其降雨期間小心駕駛，降低事故發生機率。

(中時)