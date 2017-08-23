世大運男子500公尺爭先賽複賽 黃玉霖遭判犯規未晉級
世大運滑輪溜冰23日進行男子500公尺爭先賽，昨天在男子1000公尺爭先賽摘金的台灣名將黃玉霖，在複賽以分組第2決賽，但賽後被南韓隊申訴在衝線前有身手推擠的動作，裁判經過審視後決定判黃玉霖失格，另一位台灣選手宋青陽在複賽跑出40秒052，險勝排名第3的韓國選手驚險晉級決賽。
男子500公尺爭先賽共有22名選手參賽，預賽共分4組，每組僅取排名前2名選手晉級，取8人晉級複賽，再分2組淘汰決定最後4位選手進入決賽。
黃玉霖在預賽以分組第1晉級，複賽在過了彎道進入衝線前被哥倫比亞選手與韓國選手夾擊，黃玉霖在不得已的情況下用雙手撥開前方兩位選手而衝線，當下裁判並沒有吹判黃玉霖有犯規動作，但韓國選手提出申訴，而裁判在經過審視後認定黃玉霖犯規，而直接判定失格。
宋青陽以預賽分組第2晉級，複賽雖在2個彎道就搶到領先地位，但對手在終點前發動攻勢，最後壓線時哥倫比亞選手和南韓選手都追上，3人最後幾乎同時壓線，最後哥倫比亞選手以43秒049拿下分組第1，宋青陽則以分組第2晉級決賽。
(中時)
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