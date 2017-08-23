政策頻惹民怨 日媒：蔡英文竹籃打水一場空

小英（右）習慣讓子彈飛？左為高雄市長陳菊。（報系資料照 王錦河攝）

蔡政府上任後端出的政策頻惹民怨，日本媒體刊文指出，蔡英文深陷困境，支持度不斷滑落，標題直指蔡政府政策白忙一場，如竹籃打水一場空。

《日本經濟新聞》報導，蔡英文政權面臨嚴重威脅，主打推行的政策遭企業、老年人強烈反對，815大停電後更引爆了民眾對非核家園的質疑，這些為了和國民黨政權作出區別，向勞工靠攏的戰略，如今竟成白忙一場。

報導引述ＴＶＢＳ在6月份進行的民調，蔡英文支持率跌至21%，不支持率為上任時三倍多，文章直指，蔡英文時隔八年從國民黨手中奪回政權，5月上任後急於改革，盼能擺脫依靠企業及公務員的國進黨政治，但事實證明，這些政策無疑是竹籃打水一場空。

文章寫道，若蔡英文支持率無法止跌，在民進黨內的向心力必然下降，屆時不僅得遭受在野黨的攻擊，也可能得面臨民進黨內不斷加大的批評聲。

(中時電子報)