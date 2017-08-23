後悔愛上修杰楷？ 賈靜雯嘆：怎麼這麼不小心
賈靜雯與修杰楷婚後生了女兒咘咘及Bo妞，一家四口生活美滿，夫妻倆也不時在臉書上曬恩愛，據悉賈靜雯當初發現自己愛上修杰楷時，曾懊悔「怎麼會這麼不小心」，直到後來相處後發現他是可依靠的男人，才願意點頭嫁給他。
根據《鏡周刊》報導，修杰楷和賈靜雯的弟弟衛斯理，兩人是相識已久的好友，因為常在賈家出沒，與賈靜雯可說老早就認識，雙方直到2014才點燃愛火，主要是修杰楷對於心儀對象，會將其會照顧得無微不至，加上個性幽默風趣，很會逗女生開心，因此收服賈靜雯的心，雖然曾懊悔「怎麼會這麼不小心」，但由於修杰楷不僅孝順、顧家，思想也相當成熟，才讓賈靜雯放下心中疑慮，點頭將後半段人生交給修杰楷。
婚後修杰楷表示夫妻難免會意見相左，有時難免會爆發口角衝突，因此他透漏經營婚姻之道就是「多體諒、多溝通、不說情緒字眼」，遇到事情一定會理性溝通，並站在對方立場設想，至於被問及會否覺得梧桐妹是夫妻倆的感情障礙?他堅定表示「這是她人生中的一部分」，也樂於接受妻子的所有過去，可說是塑立好老公的典範。
(中時電子報)
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