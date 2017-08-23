包辦三餐＋午茶！台灣茶的7種創意料理 入味燒肉飯、流水冷麵
日本抹茶魅力近來風靡台灣，但台灣茶也不輸陣！炎炎夏日，台灣茶除了能沖泡飲用，也可以入菜，DailyView網路溫度計就分享7道台灣茶創意料理吃法，用爽口茶香對抗酷暑，從珍珠鮮奶茶、茶香流水冷麵、茶醬燒肉飯、茶魚子醬挫冰、到自製茶香抹醬以及美人茶梅醺調酒等，都能在家動手DIY，可以說是包辦三餐加午茶。
即將進入產銷旺季的東方美人茶，主要產區多為桃竹苗及新北坪林、石碇一帶，而新竹縣政府也將在本周六舉辦東方美人茶節，現場不只有滑水道茶浴，還能品嘗眾多台灣茶創意料理。東方美人茶帶有獨特果香及蜂蜜香的半發酵茶，六、七月採收後經炒菁、回軟、揉捻等製程完成的東方美人茶，最大特色在於來自經小綠葉蟬啄咬產生的那股蜜香。
▶早餐就來這一片 茶香抹醬吐司
材料：鮮奶油120ml、牛奶240ml、砂糖100g、棉花糖2大顆、東方美人茶1/2小匙、吐司一片
作法：
1.將鮮奶油、牛奶、砂糖倒入鍋中攪拌均勻
2.加入磨碎的東方美人茶葉、棉花糖以小火煮約10-15分鐘（記得要一直攪拌免得燒焦）
3.倒入消毒後的瓶子裡就完成茶香抹醬啦！
4.吐司烤香抹上厚厚抹醬就完成啦！
▶中午沒胃口來呷涼吧 茶香流水冷麵
材料：麵線一把、冰鎮東方美人茶2500㏄、日式醬油60㏄、米酒15㏄、味醂18㏄、白芝麻及青蔥少許
作法：
1.東方美人茶以1500㏄熱水沖泡放涼後冷藏（想省略這步驟下面有撇步）
2.取出500㏄東方美人茶與日式醬油、米酒、味醂、白芝麻、青蔥混合製成茶香醬汁
3.麵線煮熟後沖冷開水放涼
4.流水麵機中倒入2000cc冰鎮東方美人茶，啟動開關後加入麵線接著就可以開始撈麵啦！撈出的冰鎮素麵線沾取茶香醬汁即可食用小撇步來啦！
家裡沒有流水麵機也不想煮那麼多茶？其實超商就有賣無糖的東方美人茶，直接買回家調就行囉！不過市售品與新鮮現煮的茶香還是不能比啦。
▶晚上94要吃肉 茶醬燒肉飯
材料：南瓜馬鈴薯一顆、現泡東方美人茶、五花肉片半盒、青蔥一把、蒜末、薑末、胡椒、海鹽、生薑泥、蜂蜜、鮮梅、玉米粉
做法：
1.南瓜馬鈴薯蒸熟、加入胡椒粒與海鹽拌成泥
2.下鍋爆香蒜末、薑末，再加入五花肉片佐以海鹽調味大火炒熟
3.灑上滿滿蔥末、擺上南瓜馬鈴薯泥
4.東方美人茶加上生薑、蜂蜜、鮮梅調味，再以玉米粉勾芡成醬汁狀，淋在燒肉飯上就完成啦
▶自製珍奶底家啦 東方美人鮮奶珍珠
材料：冰鎮東方美人茶250cc、鮮奶250cc、蜂蜜少許、泡泡珠一包
做法：
1.將東方美人茶沖泡放涼後冷藏（偷吃步上面有教啦）
2.取兩大匙泡泡珠以熱水泡30秒
3.將東方美人茶與鮮奶以1:1的比例調和，加入泡軟的泡泡珠即可
4.喜歡帶點甜味的可加入適量蜂蜜調味
▶小週末開喝啦 美人茶梅醺調酒
材料：梅酒1/2oz、冰鎮東方美人茶400cc
做法：
嗯…就把梅酒跟茶混合就可以了…
▶米其林大廚換你當 東方美人茶魚子醬挫冰
材料：冷泡東方美人茶、海藻膠、食用氯化鈣、冰塊、黑糖漿
做法：
1.冷泡東方美人茶葉一夜
2.慢火熬煮黑糖漿與東方美人茶而成的醬汁放涼備用
3.將海藻膠與茶混合攪勻，靜置一夜待泡沫消除
4.將可食用氯化鈣溶於水中備用。將冷泡茶與海藻膠的混合溶液吸入滴管，滴入氯化鈣水溶液中
5.全部滴完後靜置1-2分鐘，將茶葉分子魚子醬撈出過涼水沖洗
6.配上挫冰與利用東方美人茶和黑糖熬成而成的醬汁就完成啦
▶不是專家也能泡出好喝的東方美人茶？冷泡東方美人茶
東方美人茶原片10公克，搭配1000cc冷水沖泡4小時以上，可適量加入蜂蜜調味
現泡東方美人茶：
茶壺中放入東方美人茶葉約1/4滿，倒入約80°C的熱水，5秒後將水倒掉，注入第二泡熱水等待約60秒即可享用
ps.第三泡開始等待時間遞增20秒，約可回沖5至6次。
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(中時電子報)
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