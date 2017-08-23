連長狂罵爛渣致小兵自殺 判刑6月定讞

前金門防衛指揮部簡姓連長，6年前多次當眾以「爛渣」、「剷除你，我會不遺餘力」等話連番辱罵志願役曾姓士兵，導致曾男舉槍自殺死亡，最高法院認為簡男犯後沒有悔意，依公務員假借職務上力犯恐嚇危害安全罪判刑6月、可易科罰金18萬元確定。

判決指出，簡男於2008年至2010年間擔任火箭連連長，曾男入伍轉服志願役調往他的連上，擔任通訊器材保養士兵，他因不滿曾男平日業務的工作表現，竟假借職務上管理督導權力之便，於集合連隊時，在2010年1月26日下午當著所有人面前恫嚇曾男。

隔天，簡男再對曾嗆聲「我對於剷除你這種人、不遺餘力、再接再勵」，曾男因而心生畏懼，翌日凌晨5點多，趁該連安全士官離開座位不注意時，拿取其值勤雨土的步槍，到連部外左側的浴廁內，舉槍自戕當場死亡，曾父對簡男提告並請求國家賠償。

民事部分，前年高院判決陸軍司令部須賠償曾父28萬541元定讞；刑事部分，一審將簡男判刑4月、可易科罰金，二審認為他以情緒性責罵致被害人自殺死亡，且他犯後飾詞卸責、未見悔意，加重改判6月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)