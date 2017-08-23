連長狂罵爛渣致小兵自殺 判刑6月定讞
前金門防衛指揮部簡姓連長，6年前多次當眾以「爛渣」、「剷除你，我會不遺餘力」等話連番辱罵志願役曾姓士兵，導致曾男舉槍自殺死亡，最高法院認為簡男犯後沒有悔意，依公務員假借職務上力犯恐嚇危害安全罪判刑6月、可易科罰金18萬元確定。
判決指出，簡男於2008年至2010年間擔任火箭連連長，曾男入伍轉服志願役調往他的連上，擔任通訊器材保養士兵，他因不滿曾男平日業務的工作表現，竟假借職務上管理督導權力之便，於集合連隊時，在2010年1月26日下午當著所有人面前恫嚇曾男。
隔天，簡男再對曾嗆聲「我對於剷除你這種人、不遺餘力、再接再勵」，曾男因而心生畏懼，翌日凌晨5點多，趁該連安全士官離開座位不注意時，拿取其值勤雨土的步槍，到連部外左側的浴廁內，舉槍自戕當場死亡，曾父對簡男提告並請求國家賠償。
民事部分，前年高院判決陸軍司令部須賠償曾父28萬541元定讞；刑事部分，一審將簡男判刑4月、可易科罰金，二審認為他以情緒性責罵致被害人自殺死亡，且他犯後飾詞卸責、未見悔意，加重改判6月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。