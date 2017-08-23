口湖鄉後厝村民 議會陳情「救救沒能力的小村」
雲林縣環保局回運垃圾焚化後底渣暫置於口湖鄉後厝村，迄今7個月未使用於公共工程，村民恐汙染灌溉及養殖水源，今天上午縣議員蔡孟真帶領村民前往縣議會陳情，議長沈宗隆出面接受陳情書。
村長李顯衫表示，目前堆置底渣的地點是民國七十六年遭地主賣出土壤，後來回填的農牧用地，鄉公所要堆置底渣未與村民溝通，環保局七月間到口湖鄉開記者會強調回填是「公平」做法，村民只能陳情議長、議員幫忙「沒有能力的小村」。
村民高舉白布條高喊「拜託議長」、「拜託議員」。
蔡孟真指出，本案相關公務人員作為顯涉有重大違失，甚至構成瀆職情事，要求縣議會督促縣府把失職人員移送監察院調查懲戒。
縣議員黃文祥、林聖爵、王鐵道、陳俊龍均出面聲援，他們質疑縣府既然要花大錢處理垃圾，為何不以事業廢棄物處理發包，底渣也不用回運。
鄉代王溪邊表示，底渣問題應該由中央徹底解決，否則運來運去，運到哪裡都會汙染。
環保局表示，目前已有1000公噸底渣試作紐澤西護欄，仍有2萬公噸底渣尚未回運，堆置在古坑鄉、虎尾鎮、口湖鄉堆置底渣數量約5400公噸。
(中時)
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