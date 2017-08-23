城西垃圾掩埋場 架設太陽光電設施

台南市城西垃圾掩埋場架設太陽光電設施。（台南市環保局提供）

台南市政府環保局響應循環經濟，選定城西零期垃圾掩埋場設置太陽光電設施，首期工程面積2公頃已完工，總設置容量1487.16 千瓦(kWp)，預估年發電量達200萬度，可供570戶家庭1年用電量，減少排放1000公噸二氧化碳，相當於3座台北市大安森林公園年吸收二氧化碳量。

環保局說，城西零期掩埋場太陽光電發電廠去年公開招標，由昱鼎電業股份有限公司得標。去年12月開工，在環保局監督協助下，本月9日順利完成併聯發電，將有助於緩解夏季用電高峰期，樹立掩埋場環保再利用的典範。

(中時)