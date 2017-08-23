范冰冰閨房照有亮點 網驚：那是bra嗎？

范冰冰愛寵物，養了隻貓「小白妹妹」。(圖／翻攝自范冰冰微博)

網友為「粉色小物」吵翻天。(圖／翻攝自范冰冰微博)

近日，范冰冰在微博曬愛貓照片，只見「小白妹妹」逗趣擺出抬腿動作，模樣相當萌，不過眼尖網友卻發現照片後面有亮點，大家也為了那是什麼東西吵翻天。

范冰冰曬出一組愛貓照片，寫下：「洗完香香，做個睡前貓咪瑜珈，這樣才能和麻麻（媽媽）一樣睡個美容覺！」而「小白妹妹」也配合擺出多個Pose，抬腿、伸直雙腳，相當可愛，不過卻有眼尖網友發現，照片背景中有個「粉色小物」，引起熱議。

網友驚呼：「那是...bra嗎？」不少人要他看清楚那是眼罩，「你家胸罩掛燈上」、「別看不起冰冰的身材」、「你家bra就兩個繩子？」但也有很多人認為是內衣，大家為了那是什麼東西吵翻天。

(中時電子報)