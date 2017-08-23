七旬翁摸智障少女胸部 判1年半得緩刑

老不休！7旬李姓老翁明知鄰居一名少女心智障礙，見她獨自在巷子走路等校車之際，伸鹹豬手抓她胸部，嘉義地院法官依乘機性交猥褻罪判他1年6月徒刑，緩刑5年，應到社區、公務機關、公益機構或團體義務勞動服務150小時。

李翁與未滿16歲的少女是鄰居關係，明知她患有中度智能障礙，卻於去年6月底某日上午6時多，看她獨自一人走路到巷口搭校車上學，趁機伸手撫摸她的胸部，欺她弱智又猝不及防，正巧被何姓鄰居目擊並告知少女的外祖母。

法官審理，李翁坦承犯行，並與少女的家人達和解，也已賠償少女的損失，依相關法令判李翁緩刑，並提供義務勞動服務以啟自新。

(中時)