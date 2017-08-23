老人聚賭沒有假期 斗六警方逮四個玩撲克牌老人
斗六市莊敬路斗六公園內時有年長在公園內玩象棋、撲克牌聚賭，斗六分局公正派出所日前前往取締，逮捕四個老人賭客，警方強調已經宣導多次不要聚賭。
警方表示，賭客雖然大多是老人賭資也不大，但公園內有不少民眾會帶小朋友到公園從事休憩活動，賭客在公園內聚賭，不但違法，更是給小朋友錯誤的示範。
公正派出所20日下午接獲民眾檢舉後，前往蒐證一舉逮獲4名賭客，查扣賭資400元及賭博工具撲克牌等證物，偵訊後依賭博罪移送法辦。
斗六分局表示，賭博罪向來是警方重點取締工作之一，法律無假期及差別待遇，只要涉及犯罪，警方一定依法取締，絕不寬貸，呼籲民眾勿輕易觸法。
斗六分局指出，公園為是公眾休閒的場所，不容賭客長期霸佔，未來必將持續對公園及其他公共活動場所規劃巡邏及專案勤務加強稽查、取締，把乾淨安全環境還給市民，同時民眾如發現不法賭博情事，請踴躍檢舉，警方將立即取締到案。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。