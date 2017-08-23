老人聚賭沒有假期 斗六警方逮四個玩撲克牌老人

斗六市莊敬路斗六公園內時有年長在公園內玩象棋、撲克牌聚賭，斗六分局公正派出所日前前往取締，逮捕四個老人賭客，警方強調已經宣導多次不要聚賭。

警方表示，賭客雖然大多是老人賭資也不大，但公園內有不少民眾會帶小朋友到公園從事休憩活動，賭客在公園內聚賭，不但違法，更是給小朋友錯誤的示範。

公正派出所20日下午接獲民眾檢舉後，前往蒐證一舉逮獲4名賭客，查扣賭資400元及賭博工具撲克牌等證物，偵訊後依賭博罪移送法辦。

斗六分局表示，賭博罪向來是警方重點取締工作之一，法律無假期及差別待遇，只要涉及犯罪，警方一定依法取締，絕不寬貸，呼籲民眾勿輕易觸法。

斗六分局指出，公園為是公眾休閒的場所，不容賭客長期霸佔，未來必將持續對公園及其他公共活動場所規劃巡邏及專案勤務加強稽查、取締，把乾淨安全環境還給市民，同時民眾如發現不法賭博情事，請踴躍檢舉，警方將立即取締到案。

(中時)