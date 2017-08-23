男子負氣離家迷失暖警助返家
台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員吳俊甫，日前接獲報案，指稱工業區二十路有1位老人疑似失憶，獨自一人坐在工廠門口，員工見狀隨即報警尋求協助。
警方指出，吳員到場了解後，察覺辜民(60歲)疑有躁鬱症，考量正值午時天氣炎熱，吳員安撫辜民情緒後先帶返所查證相關資料；未料返所途中，辜民突然像是想起回家的路，直吵著要回家，吳員耐心的確認位置後，便變更目的地前往其住處。
警方表示，因辜民記憶模糊，在西屯區中工三路附近找尋多時未果，只好將辜民帶返所查證身分，聯繫其家屬帶返家。辜民弟弟得知兄長平安欣喜若狂，立即趕至派出所。
辜民弟弟說，哥哥患有精神疾病數年，家屬也感到非常頭痛，因前一天與家人因資源回收問題發生爭執，負氣離家已1日，家人著急正要前往派出所報案時，恰巧接獲警方電話，見到兄長平安心中大石也可以放下了，再三感謝警方的熱心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。