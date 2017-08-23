男子負氣離家迷失暖警助返家

男子負氣離家迷失，暖警助其返家！（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員吳俊甫，日前接獲報案，指稱工業區二十路有1位老人疑似失憶，獨自一人坐在工廠門口，員工見狀隨即報警尋求協助。

警方指出，吳員到場了解後，察覺辜民(60歲)疑有躁鬱症，考量正值午時天氣炎熱，吳員安撫辜民情緒後先帶返所查證相關資料；未料返所途中，辜民突然像是想起回家的路，直吵著要回家，吳員耐心的確認位置後，便變更目的地前往其住處。

警方表示，因辜民記憶模糊，在西屯區中工三路附近找尋多時未果，只好將辜民帶返所查證身分，聯繫其家屬帶返家。辜民弟弟得知兄長平安欣喜若狂，立即趕至派出所。

辜民弟弟說，哥哥患有精神疾病數年，家屬也感到非常頭痛，因前一天與家人因資源回收問題發生爭執，負氣離家已1日，家人著急正要前往派出所報案時，恰巧接獲警方電話，見到兄長平安心中大石也可以放下了，再三感謝警方的熱心。

(中時)