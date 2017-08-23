819案 退役將黃冬輝到案 李來希下午北檢抗議

反年改成員黃冬輝(圖中戴帽者)今到北檢說明。（陳志賢攝）

台北地檢署偵辦819世大運紛擾案，今天以證人身分傳喚屏東反年改聯盟召集人、退役少將黃冬輝等7人，釐清當天「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁在現場陳抗的過程，以及顏才仁與毆警的男子，是否有共犯關係。黃冬輝在11時多抵達北檢，檢方人別訊問後，指示松山警分局將黃帶回偵訊。

另警方查出涉嫌毆打萬華分局漢中所巡佐劉金銓是住在高雄的李姓男子，通知李北上赴萬華分局說明；警方稍晚將把李移送北檢訊問。

北檢大門一早就有多名反年改團體成員聚集，聲援遭傳喚的黃冬輝等7人。

反年改成員李來希在臉書上PO文，指「民進黨已經抓狂了，今天清晨五點鐘，天未亮就逮人，據悉將有十餘人同步被傳喚，沒有證據抓人，只好以證人作證為由抓人，中華民國還有法治可言嗎？沒有拘票竟然可以抓人？屏東黃冬輝司令、花蓮李孟萍退休警官、退警余正勝、退休老師沈明華等人同步被帶上台北，目前都在路上，其餘人等不詳，我們在此表達無限遺憾與抗議，今天下午二點鐘，期待有空的夥伴們到台北地檢署前關心！」

檢警調查，世大運開幕當晚，因反年改團體聚集在小巨蛋連結田徑場通道附近鼓譟及推擠欄杆，之後又有不明人士丟擲煙霧罐，選手一度無法進入開幕會場。

開幕當晚，台北市萬華警分局漢中所巡佐劉金銓在混亂中遭人毆傷，導致右眼瘀青紅腫。警方事後根據蒐證畫面，將「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁逮捕到案，檢方以顏涉嫌妨害公務，有再犯之虞向法院聲押，但法院裁定10萬交保、限制住居，檢方不服提抗告中。

但事後，經警方檢視蒐證畫面，發現當時劉員與顏才仁拉扯時，戴著鴨舌帽、墨鏡、口罩的李男也趁機靠近出拳毆打劉員。

警方透過相關監視器畫面，發現李男是跟反年改人士一起搭遊覽車北上抗議，因此昨天通知他今天北上向警方說明。

(中時)