美財長名模夫人林登 為與網友互罵公開道歉

美國財政部長穆欽（圖左）和新婚夫人林登（圖右），是川普政府內最顯眼的夫妻檔之一。（圖/美聯社）

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，美國財政部長穆欽（Steven Mnuchin）的新婚夫人、名模露易絲林登（Louise Linton），從丈夫被提名後，成為川普（Donald Trump）內閣中另一個「嬌點」。然而人紅是非多，近期隨穆欽出訪的照片中，因不滿被網友諷刺她炫富和奢侈，林登在社群媒體上與該名網友展開唇槍舌戰，但數日過後，林登於今日出面道歉，對自己失控的言行表示歉意，而財長發言人也出面緩頰，表示該次航程，穆欽是自掏腰包替夫人支付費用，並非外界所傳的公費「旅行」。

現年36歲的林登，出生於蘇格蘭愛丁堡，在加州裴柏汀大學（Pepperdine University）取得新聞學和法學學士。曾客串出演過熱門電視劇《CSI犯罪現場：紐約》，更曾在電影《權力風暴》（Lions for Lambs）中扮演皮膚美白顧問，與湯姆克魯斯、梅莉史翠普等大牌明星演過對手戲。與前高盛（Goldman Sachs）高層的穆欽相戀多年，終於在前幾月修成正果，兩人的婚禮可說是眾星雲集，川普家庭、內閣成員和眾多商界名人都出席祝賀。

事實上，這不是林登第一次引發網路衝突，高中畢業期間，曾前往非洲擔任義工一年，在當地目睹剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）內戰和尚比亞（Zambia）的困境，返國後出了一本名為《在剛果的影子內》（In Congo’s Shadow）的紀傳式著作，卻造成許多尚比亞人質疑她的觀點和敘述，也曾引發網路上的攻擊與論戰。

(中時電子報)