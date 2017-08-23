就要她say yes！全球5大求婚勝地 見證真愛流傳

緬甸「蒲甘旅舍」設有SPA與道地緬甸佳餚，提供情侶慶祝令人難忘的美好日子。(圖/Booking.com提供)

七夕情人節將屆，不少旅客選擇安排一場旅行，計畫在這特別的日子向心愛的另一半求婚表達愛意。而除了一頓燭光晚餐、驚喜祕密計劃，全球線上訂房網公布「全球5大求婚勝地」，獨特又浪漫的經典愛情故事場景、熱氣球上的真情體驗，或在極光下、雪屋中情定終生，讓在七夕求婚告白的每對情侶，創造一輩子難忘的甜蜜回憶。

造訪義大利維洛納「茱麗葉故居」，在古典優雅的建築稜線與浪漫愛情故事的加持下，讓準新娘輕鬆點頭！(圖/Booking.com提供)

迎接七夕情人節到來，全球線上訂房品牌Booking.com從全球超過100萬間住宿中精選「全球5大求婚勝地」，選出最深情而獨特的求婚地點及住宿：

▶義大利維洛納登上茱麗葉故居 再現經典浪漫

羅密歐與茱麗葉是文學史上最具代表性的情侶之一，這段淒美動容的愛情故事不僅世人傳唱，更讓義大利維洛納成為旅客爭相到訪的浪漫之地。造訪茱麗葉故居，在古典優雅的建築稜線與浪漫愛情故事的加持下，讓準新娘輕鬆點頭！求婚成功後，還可以下榻距離茱麗葉故居僅五分鐘步行距離的「凱普萊特夫人公寓」，為幸福洋溢的求婚之旅增添完美樂章。

▶緬甸蒲甘熱氣球的美好時光 成全才子佳人

熱氣球飛行體驗是許多旅客列入此生必經的體驗之一，而搭乘熱氣球從高空俯瞰美麗的塔樓及蒲甘美景，又是另一種獨特又浪漫的享受。備好香檳與定情物，在熱氣球上讓日出或日落見證永恆愛情！結束緊張刺激的行程後，回到「蒲甘旅舍」好好享受 SPA 與泳池，再前往 Tiffin Box 享用道地緬甸佳餚，慶祝這個令人難以忘懷的美好日子。

搭乘「熱氣球」從高空俯瞰美麗的塔樓及緬甸蒲甘的美景，讓日出或日落見證永恆愛意！(圖/Booking.com提供)

▶泰國清邁華麗水燈節 見證真愛流傳

拜訪清邁，著名的水燈節絕對是求婚的絕佳地點。佳人成雙成對，親手將水燈送入水中，看著燈火一閃一閃地逐漸漂遠，與另一伴共同留下難忘回憶。此外，在節慶中，也有機會看到上百個天燈飄入天際，與情人一同感受浪漫氛圍。位於清邁市中心的「綠虎齋旅館」，寧靜愜意的舒適環境，絕對是享受甜蜜時光的最佳選擇。

▶玻利維亞烏尤尼鹽沼秘境 一秒幻化神仙眷侶

玻利維亞的烏尤尼鹽沼號稱世界上最令人驚歎的美景之一，絕美震撼的景致媲美仙境。這座世界上最大的鹽沼富含百億噸鹽，構成一幅壯麗景致，有時還能看到紅鶴點綴其中，唯美場景促成對對愛侶及佳偶。此外，以鹽磚打造的「薩爾宮殿酒店」也是拜訪烏尤尼必訪的熱門景點之一，鹽製家具更是住宿的一大特色。

▶挪威希爾科內斯極光閃爍 拉近彼此心的距離

前往挪威希爾科內斯，打造一場難忘的求婚之旅。閃爍的極光美景下，在哈士奇雪橇上緊捱彼此奔馳於皚皚白雪之中，或入住雪屋飯店，襯著雪白的背景，交換互許終生的誓言。浪漫的「希爾科內斯雪鄉飯店」坐擁如畫山景，提供北極主題冰雪套房，內有精緻的雪雕及熱床罩，在欣賞美景時仍能舒適愜意。

(中時電子報)