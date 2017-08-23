女兒曬辣照疑露暈 王敏德苦笑：沒辦法
香港男星王敏德擁有兩位正妹女兒王曼喜及王麗嘉，只是兩人作風洋派，時常都在網上曬出火辣美照，尺度一次比一次還大，讓王敏德也相當無奈。只是王曼喜日前在網上曬出一張喝飲料照片，被指疑似露暈，讓出席活動的王敏德被問及此事時也笑稱只能接受女兒貼性感照「沒辦法啦。」
王曼喜前日一張喝椰子汁的飲料照貼出後，她被截圖指疑似露乳暈，火辣程度爆表。但媽媽馬詩慧替女兒緩頰，強調照片只是性感不是走光，並說被指疑似露暈的部位其實只是影子，希望外界不要太緊張。
至於老爸王敏德在出席電影《俠盜聯盟》香港首映時，也難逃被問此事，但他說自己看照片感覺還OK，「兩個女兒都知道我的底線。」只是是否能接受女兒狂po性感照？他則苦笑說「也沒辦法啦，我們這些old fashion。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。