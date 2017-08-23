女兒曬辣照疑露暈 王敏德苦笑：沒辦法

王曼喜一張喝椰子照被指疑似露暈，但媽媽馬詩慧強調只是椰子陰影，王敏德也無奈笑稱女兒愛po性感照只能接受。（圖／取自王曼喜IG、微博）

香港男星王敏德擁有兩位正妹女兒王曼喜及王麗嘉，只是兩人作風洋派，時常都在網上曬出火辣美照，尺度一次比一次還大，讓王敏德也相當無奈。只是王曼喜日前在網上曬出一張喝飲料照片，被指疑似露暈，讓出席活動的王敏德被問及此事時也笑稱只能接受女兒貼性感照「沒辦法啦。」

王曼喜前日一張喝椰子汁的飲料照貼出後，她被截圖指疑似露乳暈，火辣程度爆表。但媽媽馬詩慧替女兒緩頰，強調照片只是性感不是走光，並說被指疑似露暈的部位其實只是影子，希望外界不要太緊張。

至於老爸王敏德在出席電影《俠盜聯盟》香港首映時，也難逃被問此事，但他說自己看照片感覺還OK，「兩個女兒都知道我的底線。」只是是否能接受女兒狂po性感照？他則苦笑說「也沒辦法啦，我們這些old fashion。」

(中時電子報)