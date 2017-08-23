耐震評估全額補助 內政部衝刺危老建物重建
內政部為加速推動危險老舊建築物重建，107年起推動耐震評估全額補助，同時補助重建計劃5萬元，而重建容積獎勵上看30％，危老條例上路3年內重建可再加碼10％。
耐震補助原歸於「安家固園」計畫中，不過營建署主秘陳貞蓉表示，部分民眾擔心若評估結果出爐有安全疑慮，恐會影響周邊地區房價，因此申請不是那麼踴躍，遂將在明年改以危老條例「建築物耐震重建輔導試辦計畫草案」予以銜接推行，預計編列4億元經費。
陳貞蓉說，危老條例提供耐震評估全額補助、重建計畫容積計算5萬補助、容積獎勵最高40％等優惠，祭出誘因加速國內危老建物重建。
營建署管理組長劉田財分析，安家固園計畫著重民眾的知情權，危老條例耐震評估計畫則放眼未來的相關改善，希望民眾知情後能夠加以重建。
前年206台南大地震後，內政部推出6年期安家固園計畫，全額補助耐震評估，原計讓全台76萬棟危老建築居民有「知」的權利，不過上路以來效果不如預期，105年編列13萬棟耐震評估預算，卻只有6千申請人，106年下修為1.3萬戶，截至目前僅有211戶提出申請，因此才會在危老條例之下再推行補助，期待加速推動危老建物重建。
危老重建條例鎖定全台384萬戶屋齡30年以上老屋，預計明年7月底前公布施行，條例施行5年內提出申請者，重建期間地價稅可減免，重建後地價稅、房屋稅減半徵收2年，若重建後沒有移轉，房屋稅減半有望再延長10年，最長達12年。
(工商)
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