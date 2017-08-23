數位書箱公益計畫成效彰顯 獲國小老師按讚

數位閱讀有助改善學習落差！教育部23日召開「『數位書箱』公益計畫-數位啟航，開創多元學習」發表活動，多名國小教師「現身說法」，認同數位閱讀有助於增加教學效率。

台灣閱讀文化基金會自94年起推動「愛的書庫」，將紙本共讀書籍送到臺灣各地的中小學，104年更延伸至數位閱讀，執行「數位書箱」公益計畫，迄今已邁入第3年。

以該基金會為運作平台，由台灣三星電子股份有限公司、新竹物流股份有限公司及財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會捐款購置平板電腦，作為數位閱讀、互動教學載具，並由力新國際科技協助操作訓練、檢修平板電腦及充電箱。每學期初，透過新竹物流的運送，將數位書箱傳遞至資源缺乏的偏鄉學校，也引入國立公共資訊圖書館，到校推廣數位閱讀資源，攜手合作推動「數位書箱」公益計畫。結合資訊科技及民間公益資源，讓孩子的學習搭載著數位網路，沒有城鄉的限制，均能徜徉在無遠弗屆的學習時空。

據了解，該基金會所建構的數位閱讀平臺，目前有1100臺平板電腦，加上資源循環共享的機制，已經在140多個學校流通、超過270位教師使用、7800位以上的學生體驗這種數位閱讀學習模式。透過問卷顯示，教師在閱讀推動上，會將「數位書箱」與紙本共讀書箱搭配使用，學生平均每月下載閱讀電子書約2至3本；借用過該資源的教師，超過九成均表示，透過平板支援閱讀教學，能增加學生學習興趣、有助於提升自主學習能力，也能提供更多延伸閱讀的機會，進而改善數位閱讀學習的落差。

新竹縣橫山國小教師沈淑貞表示，她將紙本共讀書箱與「數位書箱」並用，運用晨讀時間閱讀實體書，利用閱讀課使用平板共讀電子書後，再讓學生自己選書讀。

同樣在新竹縣橫山國小任教的教師林呈聯也認為，數位書箱除了可以大量閱讀電子書外，更是查詢資料及輔助教學的最佳工具；例如：安排參觀故宮的校外教學前，讓學生事先利用平板閱讀查詢故宮文物資料，深化活動體驗；認識植物課程則可透過平板的放大圖片功能，觀察植物形狀及脈絡。此外，還可下載APP輔助教學，幫助特教班學生學習數數及語詞，不僅提升學生學習動機，並且獲得較佳的學習成效。

高雄市中芸國小的蕭俊龍老師則運用「數位書箱」的平板與平面媒體讀報教育結合，運用平板載具，師生共讀平面媒體電子報、社論文章，透過數位閱讀的練習，讓學生能有效地擷取網路資源與統整訊息。另外，也搭配「愛的書庫」數位平板的書籍，結合故宮常設展及星夜行、Star Walk 2等APP軟體，帶領學生來趟深度閱讀之旅、以及進行尋寶遊戲。

南投縣國姓國小的高若喬老師也表示，數位書箱是老師閱讀教學的好幫手，也是孩子學習的好利器。高老師運用「數位書箱」的平板與「愛的書庫」的互動體驗書（如：捕蝶人），讓孩子有更多元的閱讀經驗─擴增實境閱讀體驗，師生還一起製作影片「220秒教你玩捕蝶人3D動畫」與愛書人分享；亦運用線上APP軟體等軟體，引導學生將閱讀心得繕打出來，上傳檔案並分享。高老師將教學輔具「放手而不放眼」地引進課堂，不僅能帶領孩子進入書香世界，同時也開拓其寬廣視野，善用資源啟動未來學習，站在巨人的肩膀上舞出專屬自己的一道彩虹。

教育部為提升國中小學童閱讀能力，養成閱讀習慣，持續推動「提升國民中小學學生閱讀教育實施計畫」，透過補助縣(市)及民間團體辦理偏遠學校閱讀推廣活動、成立閱讀師資區域人才培育中心、增置國中小圖書館閱讀推動教師、充實國中小圖書設備及環境、國中小晨讀運動、新生閱讀推廣計畫等各項具體措施，期打造合宜的閱讀環境。感謝民間公益團體與企業單位透過跨界合作，發揮一加一大於二的功效。期待邀請更多企業、團體與個人的加入，協助設備的新增、更替與維護，除充實現有軟硬體資源外，並持續推動數位資訊融入教學，藉由循環共享的機制，擴大現有規模，嘉惠更多師生。

(旺報)