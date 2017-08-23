葛來儀率團拜會立院 兩岸台美議題交換意見

立法院副院長蔡其昌今接見華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「中國權力計畫」主任葛來儀率「台美政策計畫」團。（記者陳建瑜攝）

立法院副院長蔡其昌今接見華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「中國權力計畫」主任葛來儀率「台美政策計畫」團。蔡其昌表示，企盼專家學者能夠在華府智庫持續關心及了解台灣，有機會可以為台灣發出正義之聲。

蔡其昌表示，智庫學者除可對議題深入瞭解外，也可以了解台灣庶民的想法，也就是台灣人民追求的生活型態、價值觀念，甚至從台灣美食中，也可認識台灣，這是他認為台灣研究裡面很重要的一環。

蔡其昌指出，台灣和中國的關係非常複雜且重要，但台灣與美國的關係同樣也非常重要，台灣與美國除在長期的歷史發展關係外，台灣與美國經貿、文化、教育等各式各樣關聯性都非常密切，所以他很感謝學者專家在華府對台灣及亞洲區域的持續關心。

蔡其昌強調，從《台灣旅行法》及近期國防相關議題，都更加凸顯台美關係的重要性，企盼各位專家學者能夠在華府智庫持續關心及了解台灣，有機會也可為台灣發出正義之聲，這更是我們所期待的。

會後，蔡其昌轉述，他主要就每一位研究員發問的議題回應，他們關心的議題包含兩岸關係、台美關係、蔡總統的改革及民進黨黨內政策運作跟協調。

兩岸關係部分，蔡其昌說，他們詢問民進黨希望「維持現狀」，政府有無規劃如何實習？他回應，民進黨的兩岸政策是基於台灣社會內部最大公約數前提下，最務實的主張，同時也讓國際社會看到民進黨20年來兩岸政策的進化跟轉變，但相對很可惜，對岸對民進黨的理解還是停留在20年前的民進黨。

在內部改革上，蔡其昌指出，他們也詢問，蔡總統一年多來實行重大改革，並很短暫的時間內完成，這對蔡總統連任有何影響？他的回應民眾期待蔡總統改革是總統當選的原因，若沒有快速回應台灣社會對這幾個議題的企盼，蔡總統耀連任才是大問題。

蔡其昌強調，蔡總統不是冒進的人，甚至被黨內堅定的支持者批評改革速度過慢，因此不會有太快的問題。

(中時)