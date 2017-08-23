世大運陳抗 黃冬輝：絕無違法 這是人民權利

北檢偵辦819世大運滋擾案，今傳喚屏東反年改聯盟召集人黃冬輝等7人以證人身分出庭作證，黃冬輝目前已抵達北檢，檢察官人別訊問後，先送松山分局初訊，訊後再移送北檢複訊。黃冬輝向媒體表示，謝謝大家關心。絕對沒有作任何違法事情，有違法絕對依法究辦。「我們只是要表達自身卑微的訴求，這是屬於人民的權利」。

(中時)