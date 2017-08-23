陳慶坤2017彩墨展 24日起國父紀念館展出

圖說：知名畫家陳慶坤，明（24）日至9月3日在國父紀念館3樓逸仙藝廊，展出他畢生之作中的最得意彩墨畫作品。（劉朱松攝）

雲林古坑人、擁有哲學博士、美術碩士的知名畫家陳慶坤，已沈浸水墨半世紀，擅長山水寄情的畫風。繼「台灣心旅」及「島民之情」之後，他睽違10年，明（24）日至9月3日在國父紀念館3樓逸仙藝廊，舉辦『自然山水觀』-陳慶坤2017彩墨展，現場還將示範解說自然山水觀與環境美學什麼關係？

陳慶坤2017彩墨展，本周六下午2時30分，舉辦開幕式，將邀請多位重量級貴賓到場助陣。

陳慶坤曾獲得第11屆南瀛美展國畫類優選，及台北市第21屆美展國畫類特優等多項殊榮，也曾在台積電，及HTC等單位，舉辦「自然山水觀」展，目前還是「國父紀念館東西藝術賞析」課程的講師，他的作品分別被台北市立美術館，及外交部收藏。

他的水墨功力在於執著畫畫，並有自己演進創新的筆法。陳慶坤說，此次「自然山水觀」彩墨展，是他自2003年展覽之後，距今14年的一次全面性的創作。這些年來，他經沉潛、思考之後，自認為「有時候不畫比畫好」，其意義在於對過去的所思所畫，經沉澱、反省之後，才再重新出發。

陳慶坤指出，水墨畫在現代繪畫的發展，約略可分為國際化的抽象畫與「文人畫」（亦稱「士人畫」）的兩種現代化表現方式，且上述兩種表現方式，大致體驗台灣水墨畫受到當代西方文化衝擊時的挑戰與回應，然而，這兩者卻也成為分歧的極端。

雖然意在直接接軌西方當代藝術語言的新符碼，卻往往跳脫了我們所處存在的環境美感。這種狀況，在的水墨畫創作中，就時而面臨到一種窘境。例如，一片翠綠的草地，或陽光穿越的樹林，卻無以將它展現在水墨畫的表現上，導致水墨畫只能看到「遠在天邊的彩霞，而忘了腳下的玫瑰」。

因此，陳慶坤「自然山水觀」彩墨展的創作理念，即是對這一思考的具體實踐與展現。藉著融合中西繪畫藝術精神或技法形式，將水墨畫藝術的創新意義，展現在時代環境美學背景，以符應「現代人生活在色彩繽紛的世界觀」，更是屬於這一時代空間環境的台灣意象。

至於繪畫對他而言，只不過是一個足以寄情、娛樂、表現、紀錄的工具而已。面對純樸如素的白紙，他放空既成的思想與宰制，自由奔馳在色彩之間，希望藉著物質的凝聚與擴散，在不同的材質上，產生不同的意象，形成內心的一種喜悅。

陳慶坤說，他創作歷程，即企圖捕捉那稍縱即逝的自然山水的「真情至性」，在永不止息的「自然流變」之中，綻放出奇異的花朵，這正足以印證他長期以來的細心觀察、實踐與努力的理念。

(工商)