憂併校 家長不讓學生上課

頭城國小外澳分校因耐震係數不足，頭城國小希望17名學生回到本校上課，但今天卻傳出學生被安置到一間民宅中。（李忠一攝）

宜蘭縣將舉辦全運會，各國中、小今天（23日）提前上課，頭城國小外澳分校因耐震係數不足，希望17名分校學生到本校上課，但今天只有2名學生赴本校，縣府教育處與校方向學生家長聯繫，發現有12名學生竟被安置到一間民宅中，雖然家長都有同意安置，但已引發縣府重視與關注，目前還有10名學生在民宅中，警方已介入了解中。

縣府教育處長簡菲莉指出，教育處與校長一一聯絡家長，希望家長同意讓孩子去上課，但家長卻感到為難，而這份為難應來自社區群眾的力量或聲音，不願家長配合學校的安置作業。

簡菲莉強調，任何問題是大人們討論，但上課這件事情不要去影響學生，孩子回本校上課，仍是由原來的老師授課，班級也一樣，縣府也提供交通費、教科書費、午餐費等補償，讓學生在一個更安全的地方上課。

簡菲莉表示，不會讓情況惡化，會持續與家長做溝通。警方表示，目前安置在民宅的學生，因為都徵得家長同意，不算妨害自由，警方會配合持續溝通。

(中時)