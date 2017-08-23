世大運》楊俊瀚100公尺分組預賽第二晉級

楊俊瀚(左)在世大運100公尺分組預賽跑出10秒33，順利晉級準決賽。(中華田協資料照)

台北世大運23日田徑項目登場，首先進行的是男子100公尺分組預賽，台灣好手楊俊瀚在最後一組出賽，他跑出10秒33，分組第二晉級24日準決賽。

「台灣飛毛腿」楊俊瀚在7月印度亞錦賽先拿下100公尺銅牌，最後又在200公尺摘金，寫下台灣田徑史上第一面短距離項目的金牌紀錄。

楊俊瀚這次報名100公尺與200公尺，100公尺預賽楊俊瀚的成績僅次於迦納選手葉博的10秒25，而且在所有10個分組的成績還能並列第四，可見得狀態極佳。

(中時電子報)