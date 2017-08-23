林蔚山被控掏空大同13億 高院更一審判刑8年
大同集團董事長林蔚山被控挪用公司資產不法獲利13億多元，台北地院將他判刑4年6月，高院更一審痛斥他對投資市場的正常運作造成相當之危害，應予嚴厲非難，今依違反證券交易法加重背信罪將他重判8年、併科罰金3億元、追徵犯罪所得13億多元。全案可上訴。
判決指出，林蔚山同時身為大同、尚資、尚投公司之董事長兼大股東，掌握公司經營決策權，但他在2000年間以個人資金投資3000多萬元擔任通達公司董事，並擔保通達向銀行貸款債務，未料，通達虧損並跳票，林蔚山為免遭銀行追討，卻私自挪用大同集團資產。
林蔚山濫用董事長權限，自2005年起，先指示尚資公司融資通達，再由尚投公司併購通達，「左手賣給右手」，事後林蔚山改任通達董事長，讓尚投繼續為通達還款，致尚資公司非法利益輸送給通達3億多元，並因此導致尚資的母公司大同公司損失13億多元。
高院更一審審理後認為，林蔚山長年擔任大同公司重要領導幹部，卻為一己之私而恣意挪用公司資產，致大同受有高達13億1743萬元的損害，損害大同股東權益並危害投資市場正當運作，將他依加重背信罪判刑8年。全案可上訴。
(中時)
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