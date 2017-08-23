世大運》出界錯失獎牌 唐嘉鴻地板屈居第4
首次參與世大運的唐嘉鴻，今在競技體操男子個人項目決賽，參與地板項目，可惜因出界失誤，以總分14.600屈居第4，無緣奪下獎牌，不過唐嘉鴻並不氣餒，他指出，這只是個過程，目標是在奧運奪牌。
唐嘉鴻在日前男子資格賽以14.400分數排名第6晉級今日決賽，決賽唐嘉鴻增加動作難度，分數來到14.700，可惜卻發生出界的小失誤，被扣0.1分，錯失奪牌機會，唐嘉鴻說，出界有點可惜，代表自己還要加強。
不過唐嘉鴻也提到，其實對成績還算滿意，給自己80分，增加難度的動作都有完成，感受到自己離世界選手不遠，也希望透過這一次世大運的過程，增加自己的比賽經驗，目標擺在未來的奧運。
今年首度參加世大運，又在自家參賽，唐嘉鴻的家人也都到場，他開心表示，全場的加油聲，感覺到自己背後有很大的支撐與支持，讓自己能夠更好發揮，真的很謝謝所有進場的觀眾。
(中時電子報)
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