百餘公斤壯男疑遭情殺 死因為低容積性休克

疑為郭姓小護士爭發吃醋，致被毆打傷重不治的百餘公斤男子余昶韋，嘉義檢方會同法醫今天解剖，主任檢察官兼發言人林俊良表示，死者全身有鈍器挫傷、多處棍棒傷，死因為低容積性休克死亡，即死者遭毆擊後，動脈血液流往體表所導致。

這起命案發生於17日，體重約150公斤的死者余昶韋疑因追求郭姓女護士與郭女的顏姓前男友發生細故，17日當晚余男開車外出，疑被顏男的手下毆打成重傷送醫不治。

案發後洪姓、黃姓2名少年向嘉義警方自首，檢方複訊2名少年後，向法院聲請收容獲准，檢方並追查郭女、顏男是否涉案以釐清案情。

今天嘉義地檢署檢察官劉達鴻會同法醫研究所法醫劉景勳、嘉署法醫薛治國到嘉義市殯儀館解剖死者余男的屍體，初步發現余姓男子身上無骨折傷害、無刀傷、無BB彈傷，但身體有多處棍棒傷。

林俊良表示，死者腿部之傷應為鈍器毆擊後之挫裂傷，而非刀傷，死者遭毆擊後，動脈血液流往體表，造成低容積性休克死亡，但確切死因，將待法醫研究所出具正式報告後認定。

(中時)