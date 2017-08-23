世大運閉幕式若再遇陳抗 柯P：不排除用拒馬
台北世大運開幕遭反年改團體抗議，導致多國選手因此不敢進場，入場儀式一度只有各國國旗，外界也質疑北市警局的維安能力。台北市長柯文哲今被問及閉幕式危安狀況？柯表示，不排除動用拒馬，要看事先的情報。他認為，不要為了怕難看，就浪費太多警力當人肉盾牌，主張如果陳抗團體多，就讓拒馬上線。
柯文哲痛批陳抗團體是「搞破壞的王八蛋」，有名網友在柯臉書反嗆「誰是王八蛋？」竟釣出柯文哲親自留言「你和那些反年改團體。」，引來48萬網友按讚。目前這則留言已經被該網友刪除，柯今早被問及罵王八蛋是否為不好示範?柯文哲直言，自己雖然是台北市長，但也是國民，自己還是太率性，「跟傳統官場的溫良恭儉讓格格不入」，以後會克制。
至於是否會再次於臉書留言？柯文哲說，自己平常也不會留，「人有時候會衝動」。
(中時)
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