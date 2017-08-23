世大運》滑輪男女接力分組第一 下午力拼四金

陳映竹（前）以43秒205打破世界紀錄晉級。（黄世麒攝）

世大運滑輪溜冰場中華隊前兩天已開五金行，23日再接再厲，女子陳映竹在500公尺爭先賽兩破世界紀錄，宋青陽在男子500公尺爭先賽複賽第二，男女3000公尺接力賽都是分組冠軍，下午有機會力拼四金。

22日才幫中華隊拿下一面金牌的黃玉霖，在男子500公尺爭先賽複賽遭到韓國選手申訴而被判定失格，不過宋青陽在複賽階段滑出第二晉入決賽，他將朝著個人第一金邁進。

陳映竹的衝刺能力在23日完全爆發，分別在預賽和複賽改寫世界紀錄，如無意外決賽可望替中華隊摘下第六金。

男子3000公尺接力賽，中華隊派出高茂傑、陳彥成與宋青陽出賽，三人合力飆出4分12秒101成績，分組第一進決賽，另一組韓國隊也以4分06秒609輕鬆出線，決賽將出現中韓對抗局面。

女子3000公尺接力賽，中華隊由3金女將楊合貞掛帥，搭配陳映竹與李孟竹，3人滑出4分37秒467，韓國隊4分25秒845，決賽再次上演中韓爭冠鏡頭。

(中時電子報)