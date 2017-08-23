丁元凱首回應「收視率好到忙翻」網嗆根本挑釁
東森主播丁元凱轉播世大運女子舉重時，因為評論選手「顏值」挨轟，網友更是留言灌爆塗鴉牆，但始終未見他出面對此事做回應，直到稍早才在臉書PO文，但強調的卻是「收視率好到快死了」，被網友質疑根本在挑釁。
丁文凱昨天臉書遭網友灌爆圍剿，不過始終未見出面回應，直到剛剛才在臉書做出簡短說明，他表示由於工作太忙，才會沒時間對被砲轟一事做出說明，接著表示自己「快死了」，但卻是「收視率好到破表才快死了」，還重複強調三次，接著表示今天還會「加碼」播出，而且還一次連續轉播兩場，分別是女子舉重69公斤和男子舉重85公斤，其中台灣選手洪萬庭被看好有奪牌機會，讓他再三提醒不要忘了為她加油打氣，但始終未對失言一事做任何回應。
對此再度引發網友不滿，認為丁元凱從頭到尾都不知檢討，認為這篇發文「嗆人」成分居高，紛紛留言反擊「只看表面批評的真噁心」、「請繼續您的主持風格，遲早有天會被淘汰」，此外還有人寫信向公司反應撤換主播，並將截圖放在留言板上，未料竟遭丁元凱反酸「拜託，不要，我好怕」，引發雙方隔空交火。
(中時電子報)
關鍵字：舉重
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