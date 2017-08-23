鐵粉貼川普造勢盛況圖 其實是NBA騎士封王遊行

川普支持者貼圖宣稱爆量群眾蜂擁等待造勢會(右圖)，並上傳對照圖顯示反川普遊行乏人問津(左)，但沒多久就被抓包是張冠李戴的假照片，右圖其實是2016年NBA冠軍大遊行照片。(摘自推特)

最近四面楚歌灰頭土臉的美國總統川普，今天在亞利桑那州鳳凰城舉辦造勢大會，向支持群眾取暖。他細數上任後的重大成就，並痛罵假新聞媒體持續把他的發言斷章取義，吸引台下鐵桿粉絲不時高聲喝采。

川普深諳社群媒體的威力，不過水能載舟也能覆舟，田納西州共和黨黨支持者，在周二晚間貼出一張川普粉絲瘋狂湧上鳳凰城街頭，等待進場聆聽川普演說的空拍照片，圖說寫道，「爆量人潮在川普的鳳凰城造勢晚會外等待！」照片旁還附帶另一張「反川普示威人數零零落落」的對比圖。川普支持者馬上熱烈轉貼，不多久就轉貼近千次，按讚人數破千。

不過照片馬上被其他推特使用者抓包，因為這其實是克里夫蘭騎士隊，去年六月大逆轉勇奪NBA總冠軍後光榮返鄉舉辦勝利大遊行，數十萬市民擠爆街頭的畫面。顯然始作俑者推特帳號發現不對勁，很快刪掉文章，但還是有推友開罵，「怎麼這麼快就刪了，騙子！」

(中時)