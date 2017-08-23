金正恩23日高調視察飛彈研究所 韓媒：對美韓軍演施壓
韓國統一部發言人白泰鉉23日在例行記者會上就北韓媒體對金正恩視察飛彈生產廠的報導表示，希望北韓停止加劇韓半島緊張局勢的行為。
北韓朝中社23日稱，勞動黨委員長金正恩視察了開發生產洲際彈道飛彈（ICBM）材料的國防科學院化學材料研究所，指示大力生產固體燃料飛彈和飛彈彈頭。
北韓媒體本次公開報導金正恩行蹤距離上次僅為8天，當時報導金正恩視察人民軍戰略軍司令部。
韓聯社稱，據分析，如此密集曝光金正恩軍事行程的目的是為了對韓美舉行「乙支自由衛士」聯合軍演期間向韓美施壓。
(旺報)
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