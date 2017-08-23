美媒：中國重返東亞超大國 日本需拋帝國主義幻想

中國與日本在亞洲的地位隨歷史演變。（圖/shutterstock）

據美國《新聞週刊》（Newsweek）8月份日文版報導，對於日本未來的預測從人口和經濟角度進行分析，認為中國重回古代東亞常態的地位，是如今東亞的超大國，日本則回到其周邊的中等國家，面對中國復興強大的歷史趨勢，日本應拋棄帝國主義的幻想，接受這樣現實，才知道日本需要什麼。

美國中央情報局（CIA）前情報員卡爾（Glenn Carle）為封面故事「日本的未來預測圖」寫的《等待日本的兩種未來》文章中表示，中國在鴉片戰爭後一度經歷了一段最弱的歷史時期，同時期的日本則保持了領先地位，但如今日本只是位於中國周邊的中等國家，千百年來的力量又要復甦了，日本逃不過地理約束的宿命，中國是地理意義上的大國，在過去30年來實現了人類歷史上最令人矚目的發展，日本將重回昔日中等規模島國的地位。

日媒分析稱，日本在過去30年，喪失了自鴉片戰爭以來的優勢，逐步回歸「常態」，因為日本正在逐漸萎縮，尤其是其出生率是世界最低的等級，到2065年日本人口減少率將達到前所未有的31%，日本人口將從現在的1億2700萬人驟降到8,800萬人，是一個65歲以上人口占4成的超高齡化社會，而中國和印度早已超過10億、美國將超過4億的口都將成為優勢。

而另外一篇封面故事的文章《先進國的沒落危在旦夕》中，指出戰後日本經濟取得成功的最主要因素不是日本人的技術而是人口。在日本最輝煌的時期，國內生產總值（GDP）是美國的70%，但是現在僅有美國4分之1，再加上日本2010年的GDP就被中國趕超，如今日本只有相當於中國44%的經濟規模，日本必須意識到中國是大國，日本是中等國，這不是對未來的預測，而是已經成為現實。

在6月份《新聞週刊》由鳩山由紀夫在《脫・大日本帝國主義》中的觀點也提到，「日本70多年前作為大帝國傲視亞洲，如今已經失去了亞洲第一的位置，不得不接受中等國家化的命運，而且在面對中國復興強大的歷史趨勢，日本人應當勇於接受，傾盡力量掌握好歷史船舵前進的方向」，也稱日本人要拋棄大日本帝國主義的幻想，反思自身實力的範圍，認清中等規模國家的事實，才知道日本到底需要什麽。

(中時電子報)