依據臉書打卡地點 五嫌撂人砍仇家被訴

19歲畢姓男子與18歲林姓男子因金錢糾紛在臉書互嗆後，畢根據林打卡地點，找辜姓5名朋友帶開山刀、信號彈前往尋仇，將林及吳姓友人拖進暗巷狂毆。台北地檢署今依殺人未遂罪將畢男5人起訴，並依法通緝辜男。

檢警調查，畢、林2人有金錢糾紛，雙方積怨已久，在臉書留言互嗆；畢今年6月26日凌晨從林的臉書打卡地點，得知他在新北市新店區三民路某網咖消費，立刻率辜姓、林姓、孫姓、簡姓、張姓等5名友人前往，將林從網咖押出至暗巷圍毆，造成林全身多處刀傷，現場血跡斑斑，地上還留下1枚燃燒過的信號彈。

畢等人行凶後，遇上巡邏經過的新店警分局刑警，警方衝上前逮人，並以無線電通報碧潭派出所支援，當場制伏畢男及夥同行凶的4人，而辜姓及張姓2名男子則趁亂脫逃，還將凶刀丟棄在附近巷弄，再大膽地開車返回撿走凶刀繼續逃逸。林、吳2人送醫，林因手腳及背部被砍5刀，因失血過多昏迷，住院治療觀察，吳則無大礙。

(中時)