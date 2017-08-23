川普踢走巴農！陸爽贏貿易戰
前美國首席策士巴農(Steve Bannon)也是主打美中貿易戰的始作俑者，他曾說美國與中國之間，貿易戰就是一切，如果繼續輸給中國，5~10年後將無法挽回，可見巴農對於美國和中國展開貿易戰的立場相當激進。但是，英國《金融時報》(Financial Times)指出，這次巴農下台可以證明北京在這場美中貿易戰當中，對於壓制川普的經濟策略都是成功的！儘管這項戰略成功背後最大的因素，可能是因為「運氣」很好，就像當初川普上任時就放棄《跨太平洋夥伴協定》(TPP)一樣，川普這次又主動把美中貿易戰的最大戰將一腳踢出白宮，肯定有許多中國官員相當樂見。
《金融時報》報導指出，由於巴農對美中貿易戰的立場一向相當強硬，與川普首席經濟顧問柯恩(Gary Cohn)採取比較溫和的方式與中國進行經濟戰路線明顯不同，因此過去在白宮的日子，基本上每天都對於中國的貿易政策，與經濟顧問群唇槍舌戰，鬧得不可開交。
然而，巴農日前突然遭到川普開除，其實暗示的是過去北京對於「壓制川普」的經濟策略其實是成功的，儘管這項策略很可能受惠於恰巧「運氣」很好，這一連串的好運就從川普上任開始，他就決定退出《跨太平洋夥伴協定》，這個舉動曾經讓美國官員都相當傻眼，他們認為川普自己放棄了壓制中國貿易的最佳政策，然而中國方面卻也因為運氣很好而感到高興。
這次巴農下台事件，恐怕又是川普重蹈了過去退出TPP的覆轍，他主動撤換攻打中國貿易的前線戰將，讓中國一舉收穫了許多利益。
(中時電子報)
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