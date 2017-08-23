44歲裴勇俊再當爸 星妻懷上2胎
「韓流始祖」裴勇俊2015年和小13歲女星朴秀珍結婚，育有一子「福娃」，上月底他們才歡慶結婚2周年，現又有好消息，朴秀珍懷上2胎，夫妻倆將再度為人父母。
有消息人士透露，朴秀珍最近懷有身孕，還沒告訴周邊的人，而後他們所屬的經紀公司「Keyeast」也證實此消息，並表示因為是懷孕初期，2人格外謹慎小心。其實夫妻倆婚後生活相當低調，不過裴勇俊為了兒子，花費至少300萬元台幣改建豪宅，現又將迎來二寶，也讓粉絲都相當期待。
(中時電子報)
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