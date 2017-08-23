美國新增制裁名單 韓外交人士：凸顯美國解決朝核意志

美國財政部22日宣布，將與北韓核導計劃有關的中國和俄羅斯的個人與企業列入制裁名單；韓國外交部官員23日表示，美國在制裁「黑名單」中新增其認為對北韓開發核導提供援助的中俄個人及機構，這突顯美國力爭解決朝核問題的強烈意志。

韓聯社23日引述消息人士表示，由於北韓持續發起挑釁與威脅，川普政府自6月29日將與北韓交易的2名中國公民、1家機構和1家企業列入制裁名單後，再次擴大對朝制裁範圍，增加制裁黑名單。他指出，美國政府旨在通過該措施完善聯合國安理會涉朝決議，將北韓拉回無核化之路。

當地時間22日，美國財政部宣布將與北韓核導計劃有關的中國和俄羅斯的個人與企業列入制裁名單，凍結其在美國的資產，禁止其與美國企業的經貿合作。

此次制裁對象包括中國、俄羅斯、新加坡、納米比亞的10家機構和6名中國、俄羅斯、北韓公民。至此，川普政府4次增納制裁名單，共有23家機構和22名個人被列入制裁名單。

(旺報)