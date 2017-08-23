傳游錫堃接閣揆 黃重諺：總統目前無內閣改組打算

繼賴清德、陳菊之後，前行政院長游錫堃也被傳出將回任閣揆，總統府發言人黃重諺今天表示，蔡英文總統到目前為止並沒有內閣改組的打算，相信這種傳言對當事人來說也會很困擾。

黃重諺今天接受「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪，對於一再傳出內閣改組，黃重諺表示，蔡英文總統對於內閣人事調整的想法很清楚，就是在何時需要何種的內閣陣容，但截至目前，都沒有類似的討論。

至於內閣改組引爆民進黨內派系鬥爭，黃重諺表示，就他從一個幕僚的角度來觀察，總統並不會從派系的立場去看待內閣人事的問題，而是內閣團隊面對當前局勢下，哪個職務較適合誰，就會去討論找誰較為適當，但總統「到目前為止是沒有這樣的打算」。 對於傳出游錫堃可能回鍋任閣揆，他笑著說，相信這對當事人來說也會覺得很困擾。

至於中油和台電董事長一職，林全表示曾找過游錫堃討論，綠委陳明文也建議游接掌台電，是否是可能的人選？黃重諺說，這部分他有找過行政院發言人徐國勇對過林全的說法，林全是回答說人事部分正在思考。

他說，當然，無論蘇貞昌還是游都有一定的治理績效，但總統用人部分尊重院長的決定，總統和林全每周二或周三會見面，了解一下最近的政策，但目前也沒有聽到這類的討論。

(工商)