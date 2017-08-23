酒店未營運就倒 包商討不到錢抗議

多位包商上午到崧園陽光酒店前舉白布條抗議。（呂妍庭攝）

多位包商上午到崧園陽光酒店前舉白布條抗議。（呂妍庭攝）

包商業者求償無門，已向縣府陳情。（呂妍庭攝）

柯姓包商（右）聲稱被黃順仁欠了800多萬，已欲哭無淚。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市崧園陽光酒店負責人黃順仁去年底驚傳跳票後，債務問題愈滾愈大，現又傳出酒店已易主，上午3、40位包商到酒店前舉布袋抗議，怒批黃順仁積欠大筆工程貨款和工資，不但潛逃到大陸，還假意委託讓大家登記債權，私底下卻偷偷把酒店資產轉移，讓大家求償無門，根本是惡意倒閉，要求黃順仁出面解決，否則將採取更激烈的抗議手段。

從事消防器材的李姓業者說，他270多萬款項從去年被欠到現在，原本還能跟黃順仁通上電話，現只知道他可能回到台灣，但聯絡不上人，損失找不到人賠，負責土木工程的柯姓包商更慘，批黃順仁有夠惡質，拖欠工程款不還就算了，當初黃兒子結婚時，她還借他200萬元，沒想到他跑路又脫產，現在800多萬元不知跟誰要。

據李姓業者估計，光他所知被黃順仁積欠貨款的廠商就有1、20個，金額4、5000萬元跑不跳，除強烈呼籲黃順仁出面，也向縣府和社會處陳情，希望縣府能代為主持公道，請崧園陽光酒店未來的經營者出面解決問題。

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(中時)