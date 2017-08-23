世大運》棒球台韓戰好夯 追加門票也賣光光啦

台北世大運棒球賽事，中華隊22日晚間在天母球場與捷克隊交手，1局下吳桀睿（左）敲出三壘安打，帶有兩分打點，開心向三壘側的隊友致意。中央社記者張新偉攝 106年8月22日

臺北世大運今晚將上演棒球台韓戰的傳統好戲，更是決定誰能晉級4強的關鍵戰，儘管大會一早宣布追加600張門票，然而凌晨便有民眾漏夜排隊搶票，共計1500張現場門票於上午10時開賣，至中午已經完售，沒搶到票的球迷，只能在螢幕前替中華隊加油了！

至於成為中華代表團「金庫」的滑輪溜冰，每天的800張預售票都會在賽會開始前完售，頭兩天每日約百餘張現場票，也都迅速銷售一空，23日清晨6時，已有民眾於現場等候購票，同樣一票難求！

(中時電子報)